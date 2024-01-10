XRISM首次觀測成果佳 或提供X射線新見解

發布星系團全景圖 超新星遺迹光譜 X射線可以揭示許多太空之謎。由日本宇宙航空開發機構（JAXA）、美國太空總署（NASA）、歐洲太空總署（ESA）合作的「XRISM」（X射線成像和光譜任務）近日首次發布由數百個星系組成的星系團快照，以及一個鄰近星系中恒星殘骸的光譜，相關發現證明XRISM將在揭示太空演化和時空結構方面發揮重要作用，未來有望在未來改變X射線天文學，提供前所未有的見解。

JAXA於去年9月6日發射H2A火箭47號機，成功將新型X射線天文衞星XRISM和月球探測器SLIM送入預定軌道。XRISM有兩台儀器，分別為Resolve和Xtend，其中Resolve是由NASA和JAXA開發的微量熱光譜儀，它在雪櫃大小的液態氦容器內工作。Xtend則是由JAXA開發的X射線成像儀，為XRISM提供了大視野，使其能夠觀測到比滿月平均視面積大60%左右的區域。

通過上述兩台儀器，研究人員今次獲得Abell 2319星系團的全景圖，以及超新星遺迹N132D的光譜。N132D是大麥哲倫雲中最亮的X射線源之一，由一顆質量約為太陽15倍的恒星燃料耗盡、坍縮和爆炸時產生，據估計約有3,000年的歷史。Abell 2319則是一個豐富的星系團，位於天鵝座北部。

尚未完全校準 料取突破發現 ESA科學主任芒德爾（Carole Mundell）對於今次發現感到興奮，儘管XRISM尚未完全校準，它已經顯示了取得突破性發現的潛力。NASA的XRISM專案經理賴興塔爾（Lillian Reichenthal）則誇讚Resolve的表現，他指Resolve在調試過程結束前就已經超出預期，未來目標是透過該儀器實現7電子伏特的光譜解像度。本報綜合報道

N132D是大麥哲倫雲中最亮的X射線源之一。 Xtend用X射線捕捉Abell 2319星系團（圖）。 N132D估計約有數千年歷史；圖為過去拍攝到的N132D。