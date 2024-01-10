美私營着陸器燃料洩漏 登月或失敗

【本報綜合報道】美國首個私營月球着陸器遊隼號（Peregrine），周一由火箭搭載發射升空後燃料嚴重洩漏，可能無法如期在下月23日實現美國超過半世紀以來首次登月軟着陸。

私營美國科技公司航太機械人技術（Astrobotic Technology）研發的遊隼號，由洛歇馬丁和波音合資公司聯合發射聯盟（ULA）旗下的火神半人馬座運載火箭（Vulcan Centaur）搭載，於東岸時間周一凌晨2時18分在佛羅里達州卡納維拉爾角發射升空。遊隼號約一小時後與火箭分離，但地面團隊發現遊隼號推進異常，導致未能調整太陽能電池板朝向角度以獲取操作用能源，其後確定原因為燃料洩漏。

正評估可行替代方案 地面團隊在通訊中斷期前，成功對遊隼號重新調整太陽能電池板朝向角度，有助為遊隼號電池充電，但可能不足以實現登月。航太機械人技術發表聲明，估計遊隼號推進異常導致推進劑嚴重洩漏，技術團隊正嘗試控制損失，目前正評估可行替代任務方案，優先考慮盡量獲取科學和數據。