韓準外長倡與華增互信 推進合作

【本報綜合報道】獲南韓總統尹錫悅提名為外長的趙兌烈周一在國會出席人事聽證會，就韓中關係發表立場。趙兌烈在人事聽證會的開場白中表示，韓中關係的重點應放在增進互信方面，而非速度和規模，積極推進面向未來的實質性合作項目。

趙兌烈在正式問答環節表示，韓方應在不破壞韓美同盟關係的原則下處理對華關係。趙兌烈強調，韓中兩國間雖存在矛盾因素，但合作面更廣，政府將聚焦合作要素，從經濟、人文交流等領域開始紮實推進旨在增進實質性合作與互信的工作，並積累相關成果。

指尋求增韓美日合作 當被問到「在政府站在美國立場批評中國的情況下，是否能解決韓中經濟問題」時，趙兌烈表示，無法解決的問題無法解決，但能夠解決的問題要盡可能地多解決，政府也有原則上不能觸碰的底線。

就韓美日加強合作反倒促使朝中俄關係更加緊密的說法，趙兌烈反駁稱，北韓曾在與韓對話的同時推動與中俄的合作發展，並非韓美日合作促使朝中俄更加密切合作。面對朝中俄加強合作的情況，韓方應尋求加強韓美日合作。