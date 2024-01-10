南韓2027年起禁食狗肉

屠宰銷售可判囚 設3年寬限期 南韓國會昨日召開全體會議審議禁食狗肉法案，法案獲得通過，意味該國將由2027年起全面禁止飼養、屠宰、流通和銷售狗肉。法案規定，違例者最高可判3年有期徒刑及最高罰款3,000萬元（韓圜‧下同，約18萬港元）。

國會以208票贊成、兩票棄權的絕對大比數通過 「禁食狗肉特別法」。國會去年底已預告會修例全面禁食狗肉，考慮到業界停業需時，新例設3年過渡寬限期，但業界須在法例頒布後立即向地方組織申報並提交落實計劃書。新例列明，以食用為目的屠宰狗隻可處以最高3年有期徒刑或最高3,000萬元罰款；飼養、繁殖或販賣狗隻可處以最高兩年監禁或最高2,000萬元（約12萬港元）罰款。

協會：養殖場倘倒閉 放生200萬犬 大韓肉犬協會事務總長朱英峰曾批評修例是侵犯公民食用狗肉權利，揚言一旦狗肉養殖場倒閉，將會放生多達200萬隻食用犬至總統和農林畜產食品部部長官邸。南韓政府已於2011年取消狗肉節，並在舉行2018年平昌冬奧前關閉國內最大狗肉市場，首爾從2019年10月起已經全面禁止屠狗。

世界愛犬聯盟對法案正式通過感到欣慰，指南韓是次立法彰顯了人類能夠改變傳統陋俗的無限可能。不過，南韓學者仍然不敢樂觀，指當地的利益集團及狗肉產業界絕對不會輕易就範，甚至可能會展開抗爭，故要達致全面禁食狗肉，將面臨艱難過程。本報綜合報道