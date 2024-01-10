東京國會正門現可疑包裹

日本東京國會議事堂正門昨日下午發現可疑物品，東京警視廳出動爆炸品處理小組到場調查。警視廳下午3時30分接報，位於千代田區永田町的國會議事堂警衞人員於正門位置發現可疑物品，調查人員稱物品看起來像信包，由不明人士放置。（綜合報道）