真主黨高級指揮官 遇空襲命喪車內
【本報綜合報道】黎巴嫩保安官員周一指，南部受到以軍空襲，一輛汽車中彈導致兩人死亡，死者包括真主黨拉德萬部隊的高級指揮官塔維爾。
以國巨型探空氣球現北部
塔維爾是以黎邊境持續3個月的衝突中被殺的最高級真主黨成員，以軍證實周一再打擊黎巴嫩南部的真主黨軍事設施，但未有提及是否已殺死塔維爾。美國國務卿布林肯在沙特阿拉伯重申，緊張局勢升級和衝突擴大，都顯然不符合包括以色列、黎巴嫩和真主黨在內任何人的利益。布林肯指，近10萬名以色列北部民眾，在黎巴嫩真主黨的威脅下被迫離開家園。以色列向美方明確表示，希望以外交途徑創造安全環境，讓以色列人能夠重返家園。他又指，美國正努力尋求外交解決方案，同時讓黎巴嫩民眾返回南部家園。
以色列空軍巨型探空氣球天露（Sky Dew）上周六起現身北部，應對接壤黎巴嫩邊境緊張局勢升級，加強監視並探測來自黎巴嫩的火箭彈、巡航導彈和無人機威脅。以色列國防部雖然沒有正式承認，但一般相信天露的雷達技術源自箭式反導系統，探測範圍為250公里，具備追蹤多個目標能力。
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