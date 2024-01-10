真主黨高級指揮官 遇空襲命喪車內

以國巨型探空氣球現北部

塔維爾是以黎邊境持續3個月的衝突中被殺的最高級真主黨成員，以軍證實周一再打擊黎巴嫩南部的真主黨軍事設施，但未有提及是否已殺死塔維爾。美國國務卿布林肯在沙特阿拉伯重申，緊張局勢升級和衝突擴大，都顯然不符合包括以色列、黎巴嫩和真主黨在內任何人的利益。布林肯指，近10萬名以色列北部民眾，在黎巴嫩真主黨的威脅下被迫離開家園。以色列向美方明確表示，希望以外交途徑創造安全環境，讓以色列人能夠重返家園。他又指，美國正努力尋求外交解決方案，同時讓黎巴嫩民眾返回南部家園。