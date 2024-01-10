美防長入院密冚多日 眾議員：將提彈劾

美國國防部長奧斯汀未及時公布入院一事持續發酵，事件細節陸續曝光。奧斯汀早在上月22日接受手術，及至本月1日因併發症入院，但白宮於3日後才知悉奧斯汀留院一事。共和黨眾議員羅森代爾指摘奧斯汀違反就職誓言，無力勝任職務，揚言將動議彈劾對方。總統拜登強調無意革除奧斯汀，並稱不清楚奧斯汀過去幾天是否昏迷不醒。

70歲的奧斯汀上月22日入住沃爾特里德國家軍方醫院接受手術，翌日出院。奧斯汀留院期間，職務交由國防部副部長希克斯代理，但國防部沒有即時通知白宮。

奧斯汀於本月1日因術後併發症而感到劇痛，由救護車緊急送往沃爾特里德國家軍方醫院，在深切治療部留醫。

國防部集體瞞白宮兩天 一眾國防部高階軍人及顧問，包括參謀長聯席會議主席布朗、國防部新聞秘書兼發言人賴德等，本月2日得悉奧斯汀入院消息，部分國防部官員同日獲知奧斯汀將休假一周。國防部長幕僚長馬格薩門（Kelly Magsamen）於兩日後，把奧斯汀的情況告訴白宮。至於國會及公眾在隔一日，才得悉事件。對於為何延遲向白宮報告，賴德解釋當時馬格薩門感染流感而沒有即時匯報。

賴德拒絕透露為何一眾軍方高層對奧斯汀入院保密，並指不知道奧斯汀曾喪失行為能力，把權力移交予副手。

奧斯汀赴隱密地方休養 賴德又指，目前奧斯汀情況良好，已離開深切治療部轉往更隱密地方休養，但出院日期未定；國防部會展開內部調查檢視現行程序，探討更佳處理方法。《紐約時報》披露，除了馬格薩門及賴德外，國防部高級軍事助理克拉克（Ronald Clark）、國防部公共事務助理部長米格爾（Chris Megaher）上周二均知道奧斯汀由救護車送院一事。

白宮國家安全委員會發言人柯比指出，戰情室每天早上按照程序更新一次內閣官員所處位置，了解他們身處華盛頓或海外，但不會公布詳細地點。柯比透露，拜登已接收奧斯汀的道歉，並對他任內表現出色及過去3年處理多個危機深表敬重。參議院軍事委員會主席、民主黨人里德關注奧斯汀入院欠缺透明度，申明不應再發生類似情況，他會密切跟進事件。委員會首席共和黨成員威克（Roger Wicker）則要求就事件舉行聽證會。

本報綜合報道

羅森代爾