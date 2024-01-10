日當局補鑊 空管不再通知起飛順位

【本報綜合報道】日本東京羽田機場一架海上保安廳定翼機上周二疑誤解空中管制員指令，在未獲准下進入跑道，與一架着陸的日本航空客機相撞。國土交通省周二公布多項緊急措施避免同類事故再現，包括全國機場的空管人員不再通知機師起飛順位。

根據事發時的通訊紀錄，空管人員指示定翼機前往跑道停止位置，排第一順位起飛，但定翼機機長誤會是獲准優先起飛，於是駛入跑道C。同一時間，空管人員批准日航客機降落跑道C，導致兩機相撞。

除了今後不再通知機長起飛順位，國土交通省要求航空公司在客機起飛和降落時全面監控駕駛艙內情況，重複通知機師空管人員的跑道進場指令，跑道停止線亦會改成更顯眼的顏色。當局亦會成立委員會檢視措施，研究對機師和空管人員的警示系統強度，以及是否有需要審視空管人員之間的溝通方法。

關西機場30年沉降3.7米 另外，英媒指位於大阪灣的日本關西機場土地如同吸滿水的海綿般並不牢固，整座機場正以驚人速度下沉，在過去30年下降約3.7米。除了下沉速度外，工程師亦擔心不均勻性，現在已發現跑道不平。為應對不均勻的下沉問題，關西機場目前使用較容易修補的瀝青鋪面，而不是剛性混凝土，希望減少跑道裂縫或彎曲。