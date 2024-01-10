載客量接近 MAX 9款式較不受青睞

印尼獅子航空波音737 MAX 8客機2018年墮海，多人死亡。

【本報綜合報道】美國波音737 MAX 8客機於2019年發生兩次大型空難後，全球一度停飛所有737 MAX系列客機。阿拉斯加航空一架737 MAX 9客機在空中甩門後，聯邦航空局（FAA）下令同型號客機停飛檢查，涉及全球171架。其中在美國，只有阿拉斯加航空和聯合航空擁有737 MAX 9機隊。

737 MAX系列有4款客機，分別是737 MAX 7、737 MAX 8、737 MAX 9及737 MAX 10，其中737 MAX 7和737 MAX 10仍在等待FAA批出航行認證。737 MAX系列是波音最受歡迎客機之一，惟737 MAX 9是當中較不受航空公司青睞，因為它的載客量是220人，只比737 MAX 8的210人多出10人，所以大部分航空公司都會選擇737 MAX 8。

波音至今交付218架 波音至今交付的1,400架波音737 MAX系列飛機，MAX 9佔218架。MAX 9客機在中後方、即機翼後面位置的左右各設有一道可供堵塞的特別門。部分航空公司的客機座位布置較少，會在交付前把該道門封死，隱藏在機艙側壁面板內，並製造一個標準窗。至於聯合航空的737 MAX 9機隊，目前有79架投入運作，並已向波音訂購7架，另正考慮購入56架737 MAX系列客機，但未敲定採購737 MAX 8抑或MAX 9。

波音737 MAX 8客機發生大型空難後，全球一度停飛。