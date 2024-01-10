波特蘭大樹上尋回門塞 螺栓仍蹤杳

【本報綜合報道】美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機上周五在空中甩門，全國運輸安全委員會（NTSB）周一公開在俄勒岡州波特蘭尋回的門塞相片，可見門塞跌落一棵大樹上。NTSB同日交代最新調查進展指，目前未知門塞為何在空中飛脫，仍未尋回用於阻止門塞垂直移動的4個螺栓。

NTSB主席霍門迪指，肇事客機於上周五下午5時06分從波特蘭機場起飛，5分46秒後機艙一個門塞飛脫，導致客機在16,000呎高空突然降壓，駕駛室艙門亦彈開，客機快速下降至9,050呎，最終於下午5時26分緊急降落波特蘭機場。

霍門迪稱，機長及副機長形容事發時聲響非常大，登時情況混亂，他們聽到「嘭」一聲巨響，耳壓突然改變，二人難以溝通，亦聽不清對方和空中管制人員說話。

調查人員相信涉事機型的駕駛艙門設計是會於機艙降壓時彈開，但此前沒有機組人員發現，當艙門在事故期間彈開後，一名空中服務員成功把它關上。

霍門迪解釋，門塞和機身原本是像擊掌一樣緊貼固定，但涉事門塞向上移動並鬆脫，未知原因，需把門塞送到華盛頓的NTSB實驗室調查，料需時12至18個月。

她再次提到，涉事客機曾於一個月內出現3次增壓警報，包括甩門事故前一天，NTSB檢視過往的維修紀錄後認為與今次事件無關。

韓查MAX 8客機未見隱患 另外，南韓國土交通部（國土部）周二表示，大韓航空、易斯達航空、德威航空、濟州航空、真航空等5家本國航空公司已檢查旗下14架營運的波音737 MAX 8客機，得出沒有安全隱患的結論。