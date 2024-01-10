取消470航班 乘客斥聯合航空安排混亂

【本報綜合報道】美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機發生空中甩門後，聯邦航空局（FAA）勒令所有同型號客機停飛。聯合航空旗下亦有737 MAX 9機隊，公司截至周一累計取消約470個航班，導致數以萬計的旅客出行大受影響。有旅客因航班取消滯留機場兩天，不滿聯合航空要求她搭乘昂貴航班而未提供任何補償，怒斥安排混亂。

有旅客滯機場兩天

聯合航空早前公布，在上周六或之前購買由737 MAX 9客機執飛航班機票的旅客，可免費改機票並獲免除票價差額，而更改後航班必須在1月18日前起飛。但多名旅客在社交網「X」投訴聯合航空安排不周，有旅客表示自己的原定航程兩小時的航班取消後，聯合航空試圖要求她改搭頭等艙，額外收費1,300美元（約1萬港元），或改搭航程7小時的經濟艙航班。她最終必須自己翻查最新航班資訊，並指定要求乘搭的航班。有美媒記者指，聯合航空取消航班突然，他周日明明看見航班未顯示取消，但到周一當天卻突然取消，令他被困德州休斯敦，最終改搭比原定晚8小時的航班。