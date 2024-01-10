聯合航空 客機門塞螺栓鬆

聯合航空多架波音737 MAX 9客機上發現門塞螺栓未扭緊的情況。

737 MAX 9事故後檢驗 甩門險象恐重現 日前美國阿拉斯加航空的波音737 MAX 9客機在飛行途中甩窗門，美國聯邦航空局隨即下令暫時停飛該型號客機並作出檢查。美國聯合航空公司周一表示，在多架波音737 MAX 9客機上發現門塞螺栓未扭緊的情況，目前公司機隊中擁有79架737 MAX 9飛機，是該機型最大的營運商。英媒引述知情人士指出，聯合航空近10架737 MAX 9客機發現門塞螺栓鬆動。

發現近10架有問題 美國航空資訊網站AirCurrent則指，至少5架飛機有問題，它們的涉事零件位置不一，其中一架是固定門塞下鉸鏈的螺栓沒有完全固定，螺栓上的墊圈可能會旋轉。另一架飛機則是門塞的上部前導接頭，以及門框與機身連接點的前導滾輪有螺栓鬆動問題。還有一架飛機是門塞底部下方鉸鏈支架的多枚螺絲沒有完全擰緊。

AirCurrent指，上述5架有問題飛機於2022年11月至2023年9月期間交付聯合航空，因此很可能未經每飛行4,000至6,000小時或每2至3年進行一次的重型維護檢查。聯合航空公司發聲明指，從上周六開始初步檢查以來，發現部分似乎與門塞安裝問題有關的情況，技術營運團隊將糾正相關問題，讓飛機安全地恢復服務。

波音及美當局拒評 阿拉斯加航空亦指，工程人員檢查客機時發現部分737 MAX 9客機門塞位置有硬件鬆動問題。波音公司及美國聯邦航空局拒絕評論有關發現。波音周一稍早表示，已向航空公司發出指令，要求對其機隊中的MAX 9進行檢查。本報綜合報道

聯合航空發聲明指，技術營運團隊將糾正相關問題。 阿拉斯加航空客機上周在空中甩門。 聯合航空近年事故一覽