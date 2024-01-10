台灣類流感 單周12.3萬人次求診

預計農曆新年前達高峰

據統計，上述期間新增41宗流感重症，另有3宗死亡病例，其中最年輕死亡個案為40多歲女性。疾管署發言人羅一鈞表示，今年流感疫情特別嚴峻原因與免疫負債有關，過去3年因新冠防疫政策讓很多人免於感染傳染病，體內多無抗體，解除防疫措施後集中到現在感染。他預料未來3周，流感和新冠疫情均持續升溫，估計到本月28日至下月3日農曆新年前的一周會達高峰，流感單周恐多達15萬人次就診，或創農曆新年前同期第二高。