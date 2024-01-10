台灣類流感 單周12.3萬人次求診
【本報綜合報道】台灣衞福部疾管署昨日表示，上月31日至本月6日門急診類流感就診逾12.3萬人次，呈現持續上升趨勢，更是近10年同期新高。近4周合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒最多，佔逾四成；其次為流感病毒，佔近三成。
預計農曆新年前達高峰
據統計，上述期間新增41宗流感重症，另有3宗死亡病例，其中最年輕死亡個案為40多歲女性。疾管署發言人羅一鈞表示，今年流感疫情特別嚴峻原因與免疫負債有關，過去3年因新冠防疫政策讓很多人免於感染傳染病，體內多無抗體，解除防疫措施後集中到現在感染。他預料未來3周，流感和新冠疫情均持續升溫，估計到本月28日至下月3日農曆新年前的一周會達高峰，流感單周恐多達15萬人次就診，或創農曆新年前同期第二高。
疾管署另公布數據，自去年11月26日起實施陸港澳入境有症狀旅客「定點監測、鼓勵採檢」措施，截至周日已對347人採檢，其中250人顯示受感染，當中仍以流感及新冠病毒為主。
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