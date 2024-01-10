與父爭執後殺勸架鄰居 台男自戕亡

【本報綜合報道】台灣南投縣周一有男子酒後與父親起爭執，鄰居欲制止反遭男子割頸殺死。警員其後趕到案發現場，發現行兇男子已自殺身亡。至於行兇男子的父親則頸部受輕傷，拒絕送院。

鄰居求助派出所 死於門外 警方初步調查指，家住南投縣仁愛鄉互助村中華路的39歲錢姓男子周一中午在家中喝酒後，疑發酒瘋自殘，錢父屢勸不聽，父子爆發激烈口角，錢男拿檳榔刀割傷父親頸部。此時一名鄰居剛好登門，錢父叫鄰居幫忙勸阻兒子，誰知錢男竟同樣持檳榔刀割向鄰居頸部。鄰居隨即手掩傷口，騎電單車直奔中原派出所求救，但因傷勢過重，當抵達時連人帶車倒在派出所門外。值班警員見狀通報消防局求助，消防局救護員到場後，發現鄰居已因頸部大動脈及氣管遭切開，嚴重失血氣絕身亡。

警消及救護人員此時也接報發生兇殺案，趕至現場發現錢男在屋內自戕，已經明顯死亡，他的頸部有割傷。警方當場扣查兇刀送驗，將朝殺人罪方向偵辦，但是因疑兇已死亡，檢察官偵結該案將依法不起訴。