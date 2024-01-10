26年前武校投毒7亡 安徽兩犯判死

安徽早年發生武術學校投毒案，導致130人劇毒急性鼠藥中毒，其中7人死亡，涉嫌投毒的付澤階和朱祖林案發後潛逃26年落網。案件周一在馬鞍山市中級人民法院一審宣判，以投毒罪對付、朱兩人判處死刑，剝奪政治權利終身，連帶賠償各附帶民事訴訟原告相應的經濟損失。

共130人急性老鼠藥中毒 法院審理查明，朱祖林於1994年與曾合夥經營武館的彭××發生矛盾，後者另行創立武術學校，並挖走原武館的員工、教練和學生等。朱祖林因此懷恨在心，於1997年與同為不滿彭××的學校教練付澤階聯手，在校內廚房投放老鼠藥，導致上百人中毒。1997年7月，和縣公安局將付澤階、朱祖林列為全國通緝人員追捕。去年5月，兩人相繼落網。

現年51歲的朱祖林落網前曾化名王康達，在貴陽一家桶裝水企業工作數十年。桶裝水企業負責人孫先生向內媒記者表示，朱祖林幾乎每天都上班，而且生活節儉，也不跟人吵架，「做夢也沒想到他是這樣的人」。朱祖林歸案後向民警交代，為了逃避公安機關，潛逃期間隱匿真實身份，形容多年來過着提心吊膽的生活。

另一嫌疑人、現年52歲的付澤階，作案後東躲西藏居無定所，先後流竄到江西新余市，福建德化縣、莆田市、晉江市等地，以打零工維生。因害怕身份暴露被公安機關查處，他不敢登記身份訊息，甚至疫情期間都不敢打疫苗、做核酸檢測。應聘工作時也從不挑崗位、談工資待遇，只為有一處藏身之地，每天惶惶不可終日。

一審焦點釐清屬共同合謀 法院一審庭審焦點在於付澤階與朱祖林是否合謀，或是朱僱兇投毒，其中朱當年給付的500元人民幣（約554港元）現金成為關鍵。付強調自己與彭××沒有私怨，之所以投毒不是為了報復，只是為了賺錢來治病。朱辯稱，該現金並非僱人投毒費用，只是對方介紹學生到武館的感謝費。法院審理認為，兩人為洩私憤投毒，造成嚴重後果，其行為均已構成投毒罪，且在案中屬共同犯罪，遂作出上述判決。本報綜合報道