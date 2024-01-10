共享充電寶揭不合理扣費

陝西西安消費者馮女士日前在微信掃碼租借某品牌的共享充電寶，系統顯示需要先付99元（人民幣‧下同，約110港元），她起初以為是歸還後會退的押金，但她成功歸還充電寶後，扣了2.5元（約2.8港元）租借費，99元卻沒有退。扣款截圖顯示，99元實為會員繳費。北京消費者安女士亦有類似遭遇，她發現某品牌共享充電寶每月從她微信零錢餘額裏自動扣費25元（約27港元），連續扣了兩年5個月，共725元（約808港元）。