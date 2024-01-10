女子藉退貨機制呃電商1.6萬

犯案上百次就逮

案情指，速遞員唐先生收到女顧客王×的投訴，對方聲稱未收到某化妝品速遞，要他照價賠付王×2,080元（約2,270港元），但唐先生其後再次上門投遞時，在地上發現該商品的速遞包裝，懷疑王×收到速遞卻又騙其賠付。警方將王×傳喚至派出所調查，她不僅承認自己通過謊稱未收到貨來騙取賠付，更曾多次在網購商品到貨後，直接向商家申請退貨退款，再給商家郵寄價值極低的商品，冒充真實的退貨商品。