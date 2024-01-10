女子藉退貨機制呃電商1.6萬
【本報綜合報道】上海市公安局松江分局九里亭派出所近日在調查一宗速遞賠付詐騙案時，發現涉案女子利用電商平台退貨退款機制，將貨不對辦的假包裹退給商家，藉此騙取商家退款，同時獲得正品商品，犯案上百次，牟利1.4萬餘元（人民幣‧下同，約1.6萬港元）。
犯案上百次就逮
案情指，速遞員唐先生收到女顧客王×的投訴，對方聲稱未收到某化妝品速遞，要他照價賠付王×2,080元（約2,270港元），但唐先生其後再次上門投遞時，在地上發現該商品的速遞包裝，懷疑王×收到速遞卻又騙其賠付。警方將王×傳喚至派出所調查，她不僅承認自己通過謊稱未收到貨來騙取賠付，更曾多次在網購商品到貨後，直接向商家申請退貨退款，再給商家郵寄價值極低的商品，冒充真實的退貨商品。
經調查，王×曾從事電商業務，在日常工作中發現「買真退假」可以騙取部分粗心商家的退款，於是從去年底初次嘗試成功後，便開始密集實施此類犯罪行為。警方已依涉嫌竊盜罪將王×刑事拘留，案件正進一步偵辦。
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