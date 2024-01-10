排查生活平台 清790萬條違法訊息

【本報綜合報道】據國家網信辦周一官網消息稱，自「清朗‧生活服務類平台訊息內容整治」專項行動啟動以來，網信部門結合網民舉報的問題線索，對聊天交友、網絡購物、搜索引擎、求職招聘等20類生活服務平台開展多輪排查。至今累計清理790萬多條違法不良訊息，處置170萬多個帳號，關閉562家網站，下架201個應用程式。

下架201個應用程式 專項行動期間，重點網站平台結合自身特點開展自查自糾，自行關閉扎堆呈現娛樂緋聞八卦、提供付費算命占卜服務的頻道板塊，深入清理各類違法和不良資訊，更新完善有害關鍵詞庫，並在首頁設置專項舉報入口，主動接受社會監督，及時向有關部門報告涉嫌違法犯罪的問題線索，自覺履行資訊內容管理主體責任。

國家網信辦相關負責人表示，將持續開展生活服務類平台資訊內容生態治理，及時查處與民眾衣食住行密切相關的網上各類問題亂象並公布典型案例，督促指導網站平台健全完善長效治理機制。當局歡迎網民積極參與監督舉報，共同推動網絡生態持續向好。