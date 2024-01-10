鐵路去年發送36.8億人次 創新高

國鐵集團周一另公布，今日凌晨零時起，全國鐵路將實行新的列車運行圖。調圖後，全國鐵路每日安排11,149列旅客列車，較現在增加233列；每日開行22,264列貨物列車，較現在增加40列，進一步提升客貨運輸能力。

客運方面，鐵路部門在此次調圖將充分運用濟鄭、杭昌高鐵等新線資源，密切中部地區和山東半島、長三角地區聯繫；以華南地區廣州白雲站、甬廣高鐵汕頭南至汕尾段等新站、新線開通營運為契機，優化區域運行圖，服務粵港澳大灣區建設。鐵路部門將優化調整北京鐵路樞紐客站功能，以及部分旅客列車運行路徑、通達範圍和裝備設施，如將齊齊哈爾至深圳等22列快速旅客列車升級為直達特快旅客列車，大幅壓縮旅行時間。