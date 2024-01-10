內地罪案去年略降 搗逾1900涉黑組織

【本報綜合報道】公安部昨舉行新聞發布會，公布去年全國查處治安案件數與前年基本持平，刑事案件立案數比前年下降4.8%，全國社會治安形勢持續保持穩定。去年推進掃黑除惡常態化，打掉1,900餘個涉黑惡犯罪組織，破獲2.9萬宗各類刑事案件；針對緬北涉華電訊網絡詐騙犯罪，推進邊境警務執法合作開展多輪打擊行動，緬方共向內地移交4.1萬名疑犯。

緬甸移交4.1萬電騙犯 內地去年部署開展夏季治安打擊整治行動，破獲56.6萬宗刑事案件，查處204.2萬宗治安案件，抓獲97.5萬名疑犯，現行命案破案率保持在99.9%。內地另破獲1.9萬宗食品藥品安全犯罪案件，抓獲2.8萬名疑犯；偵破3.9萬宗毒品案件，抓獲6.6萬名疑犯，繳獲243噸各類毒品；同時打擊查處網絡謠言等各類涉網違法犯罪活動，偵辦19.2萬宗相關案件。

公安部組織部署打擊地下錢莊、信用卡套現違法犯罪等專項行動，防範各類經濟犯罪活動，共破獲8.4萬宗經濟犯罪案件，挽回經濟損失248億元（人民幣‧下同，約273億港元）。去年亦偵辦4,950多宗各類走私犯罪案件，案值886.1億元（約975億港元）；還有5.6萬宗破壞生態環境資源犯罪案件，包括5,400多宗非法佔用農用地案件。此外，全國公安機關去年有253名民警、164名輔警因公犧牲。