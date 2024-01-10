貪官懺悔片 長沙塌樓54死事故 揭多次躲過整治

內地周一播出反腐專題片《持續發力縱深推進》第三集《強化正風肅紀》，重點講述湖南長沙自建房倒塌事故追責問責等案例。該事故造成54死9傷， 曾躲過6次專項整治和6次城管巡查，長沙市望城區前副區長周正茂出鏡懺悔，承認他們對違建房屋一直心存僥倖。

長沙市望城區金山橋街道一幢居民自建房前年4月29日忽然下坐式垮塌，從8層樓到變成一片廢墟，僅僅4秒鐘。湖南省政府前副省長、長沙市前市長陳文浩在片中坦言，長期以來他們對自建房從上到下都沒有認真對待過，對住建部門、自然資源部門，各方面相互推諉扯皮，他承認自己有失管失查的責任。

涉事房主認違法加蓋 周正茂指出，這麼多存量的違建房屋實際上都有安全隱患，要解決的難度不是一般的大，自己卻想着反正只要在其任期內應該不會出事。涉事房主吳治勇出鏡表示，自己因看到沒人管，才進行違法加蓋，在光天化日下從5層加到8層，本就脆弱的建築更不堪重負。湘大工程檢測有限公司為該房屋出具鑑定報告，沒帶任何專業設備，一人收錢，一人肉眼觀測，就稱符合安全使用條件。但這原來是由長沙市公安局望城分局治安管理大隊前副大隊長劉萬全推薦給轄區內有需要的房主團購，他從中收取該公司好處，承認為了蠅頭小利，沒守住法律底線。

第四集《一體推進「三不腐」》於周二播出，講述足球領域出現的系統性、塌方式腐敗，紀檢監察機關重拳出擊，徹查一系列腐敗案件，深挖背後的問題根源。中國國家男子足球隊前主教練李鐵出鏡懺悔，指自己2015年8月首次擔任河北華夏幸福俱樂部足球隊的主教練。當時球隊在賽季中表現欠佳，他於是聽從俱樂部意見，動用人脈收買對手多支球隊。他自詡最憎恨踢假波的人，但他極其希望證明自己，於是用錢收買多支敵方球隊踢假波。

李鐵1562萬收買深圳球隊 李鐵最誇張一次便是以1,400萬元（人民幣‧下同，約1,562萬港元）收買深圳俱樂部球隊，最終在賽季取得8連勝的佳績，成功衝頂。李鐵悔言利用這種手段成功，會讓自己變得急功近利，令自己慣於賄賂他人踢假波。他在2017年擔任武漢卓爾俱樂部主教練時，便向俱樂部推銷踢假波。他亦透過送錢給中國足球協會前黨委副書記、前主席陳戌源和中國足球協會前秘書長劉奕，得以一步登天成為國足主教練。對於自己的所作所為，李鐵表示：「我是非常後悔的。還是要踏實的，也要走正路，不要急功近利，不要想盡辦法去走捷徑。」本報綜合報道