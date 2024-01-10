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台擴禁民眾任大陸黨政職務
台媒昨日報道，台灣陸委會近日預告修正禁止台民眾擔任大陸黨政軍職務公告例示，新增禁止的大陸中央機關上百個，並包括地方各級人民政府、各級監察委員會等，以及孔子學院等政治性黨派和團體。台灣兩岸條例規定，民眾不得擔任公告禁止的大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體職務或為其成員。（綜合報道）
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