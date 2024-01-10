兩岸國際

華副外長會見東歐5國使節

中國外交部副部長孫衞東周一集體會見亞美尼亞、阿塞拜疆、白羅斯、格魯吉亞、摩爾多瓦東歐5國駐華使節。孫衞東表示，中方將秉持相互尊重、平等互利、互不干涉內政原則，堅定推進各領域友好合作。5國駐華使節高度評價雙邊關係發展成果，重申恪守一個中國原則。（綜合報道）
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