候選立委影射有私生子 賴清德陣營提告

【本報綜合報道】國民黨台灣立委候選人謝龍介及名嘴邱毅日前在網絡節目中，影射民進黨總統候選人賴清德有私生子，賴清德競選總部發言人郭雅慧回應指，這完全是惡意中傷的錯假訊息，上周三已委由律師向台北地檢署告發二人。賴清德與副手蕭美琴昨日召開選前國際記者會，重申會延續總統蔡英文執政以來務實穩定一致的兩岸政策，確保印太地區和平及繁榮。

重申延續蔡英文路線 謝龍介上周直播時談及2015年有人質疑賴清德在外有私生子，並指他在議會上也詢問過賴清德，但對方沒正面回應。郭雅慧強調，社交平台上出現非常多隨造謠、抹黑起舞的貼文，都是無中生有的假消息，競選總部絕不會姑息。民進黨內高層更痛批：「若邱毅說誰有私生子，他大概欠媒體10個私生子。」謝其後在直播中回應告發一事，強調「直球對決」，每天都會拿來說。

賴清德周二在選前國際記者會上致詞指，今年世界有逾65個國家或地區將舉行選舉，台灣選舉更是引起各國關注，強調會以其提出的和平四大支柱領導台灣。他表示，會致力維護台海現狀，重申在對等與尊嚴的基礎下，會一直敞開與北京交流的大門，增加兩岸人民福祉，強調戰爭沒有贏家。