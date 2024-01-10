大陸推14措施 擴大福建對台發展

【本報綜合報道】大陸商務部、中央台辦、國家發展改革委、工業和信息化部周一聯合印發《關於經貿領域支持福建探索海峽兩岸融合發展新路若干措施的通知》，從5個方面提出14項措施，包括支持福建擴大對台開放合作，支持福建對台貿易高質量發展，深化閩台優勢產業融合發展，助力在閩台企融入國內大循環，並促進重點區域加快融合發展。

上述通知提出推動福建自貿試驗區對台先行先試，支持福建用好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）規則，支持福建加強對台招商引資；並提升福建對台貿易便利化水平，支持福建打造對台貿易樞紐，探索兩岸服務貿易合作新業態。此外，支持深化閩台產業融合，助力福建打造優勢產業集群，支持福建對台合作平台建設；推動福建內外貿一體化建設，支持在福建台企申報老字號，支持福建對台會展交流；也支持福建沿海地區密切與金門、馬祖貿易往來，加強與金門、馬祖合作開展園區建設。