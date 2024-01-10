商務部：外資撤離因投資轉型

【本報綜合報道】商務部外國投資管理司司長朱冰周一表示，外資有進有出、有增有減是符合市場規律的現象，中國市場的巨大發展機遇和增長潛力始終是跨國公司難以割捨的，隨着跨國公司調整投資布局，中國吸引外資的結構也在持續優化。