劉建超率團訪美 籲共同管控分歧

【本報綜合報道】早前傳出中共中央對外聯絡部部長劉建超本周率團訪美，是中美元首去年11月在三藩市會晤以來訪美的最高級中國官員。中聯部昨日發布消息指，劉建超周一在紐約出席中美1.5軌對話框架下專題座談，強調雙方要共同樹立正確認知，有效管控分歧，推動互利合作，承擔大國責任，促進人文交流。

劉建超表示，近年中美關係經歷不少波折，雙方要落實好兩國元首達成的重要共識，多做增進了解、推動合作的事情，延續會晤形成的積極勢頭，推進經貿等各領域務實合作，取得可視化成果，增強兩國人民對中美關係的信心。中聯部願與亞洲協會繼續加強交流合作，運作好1.5軌對話機制，為促進中美關係穩定、健康、可持續發展作出貢獻。

美方冀採取具體行動除障礙 美方表示，兩國元首會晤取得的成果遠超預期，中方邀請5萬名美國青少年未來5年到中國交流學習，傳遞了重視民間交往的訊息，為美中關係走出困境指出了重要路徑。美方希望雙方加強溝通交流合作，特別是採取具體行動，一點一點地消除兩國關係中的障礙，推動雙邊關係持續發展。