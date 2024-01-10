王毅：衝突後果難承擔 中美須合作

【本報綜合報道】中央外事辦主任兼外長王毅昨日在北京舉行的國際形勢與中國外交研討會上表示，去年是國際關係發生重大、深遠演變的一年，中國外交其中一個主要亮點是元首外交精彩紛呈。他提到去年11月中美元首會面時，中方表明中美不打交道是不行、想改變對方亦是不切實際，衝突對抗的後果是誰都不能承擔，正確方向是相互尊重、和平共處、合作共贏。

堅決反對地緣政治小圈子 王毅表示，除落實中美元首三藩市會晤共識，探索形成兩個大國的正確相處之道外，中方又深化與俄羅斯戰略互信和互利合作，密切中歐高層往來與戰略溝通，推動中歐關係行穩致遠，堅持與鄰為善、與鄰為伴的周邊外交方針，增進與周邊國家友好互信和利益融合。在合作與對抗之間，中方堅定地選擇合作，堅決反對地緣政治小圈子、破壞穩定的小集團，始終致力構建新型國際關係，鞏固擴大全球夥伴關係網絡。

王毅指出，中國特色大國外交進入更有作為的新階段，中國始終堅持開放包容，鞏固拓展國際關係網絡，不斷以中國的新發展為世界提供新機遇。中方堅持公道正義，大小國家一律平等，積勸和促談，建設性參與解決以巴衝突和烏克蘭危機等問題，同時堅持合作共贏，反對單邊主義。