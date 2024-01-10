台大選在即 美促大陸停施壓

疑不滿部署機艦及氣球 美媒周一指，台灣總統選舉即將舉行之際，大陸在台海附近部署軍機和軍艦，並放出多個氣球飛越台灣及其軍事基地附近。美國國務院發言人向美媒表示，他們敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，批評此舉從根本上違背和平與穩定的目標。

美國國務院發言人周一表示，美方對台灣的民主進程充滿信心，相信台灣選民可在不受外界干擾下，選擇下一任領導人。發言人又指，北京持續在台海採取挑釁行動，表明他們試圖單方面改變已維持數十年全球和平及穩定的現狀。報道指，美方發表強硬措詞之際，大陸在台灣大選前加強恫嚇行徑，台國防部曾指控大陸在選舉臨近時多次向台放出氣球，試圖騷擾台灣民眾和發動心理戰。

學者指應促陸方別介選 美國國會出資設立的智庫美國和平研究所（USIP）周一刊出分析文章，有學者認為民進黨、國民黨、民眾黨總統候選人賴清德、侯友宜、柯文哲均拒絕正式宣布獨立、拒絕大陸的領土主張並尋求維持與美關係，但賴或與美建立更緊密關係，侯或尋求與陸重建關係，柯則可能在兩者間找平衡。另有學者指出，美國應向大陸表明對台政策不變，堅持以中美三個聯合公報、台灣關係法、對台六項保證為基礎，不就台灣地位與陸談判，以促進台海和平穩定，但亦應持續要求大陸不要干預台選舉。

昨日在北京舉行的大陸外交部記者會上，有記者引述賴清德稱，大陸正使用一切手段干擾台選舉。大陸外交部發言人回應稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣地區選舉不是外交問題。本報綜合報道