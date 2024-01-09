盛裝沙灘狂歡 炎夏紓緩身心

【本報綜合報道】澳洲西澳省一名女子15年前突發奇想，舉辦了一場身穿正裝出席的沙灘舞會，自此成為每年夏天必辦活動。澳媒周日報道，女子近日延續傳統，召集數百人在珀斯沙灘上盛裝打扮，在炎炎夏日放鬆身心，載歌載舞並在海中暢泳，慶祝活動舉辦15周年，氣氛極為歡樂。

慶祝15周年 數百人出席 戴維斯（Bonnie Davies）2009年因為暑假太無聊，萌生出身穿舞會禮服去沙灘玩耍的念頭，遂與友人召集約30人，舉行首場沙灘舞會，並攜帶一個小型音箱播放音樂，烘托氣氛。此後數年，參加人數從最初的數十人增加至數百人。

最近舉辦的沙灘舞會上，有參加者穿着婚紗、晚禮服及西裝等各種正裝，在海灘狂歡，參加者拍攝大合照和享受夕陽後，一同衝進海浪中，全程氣氛歡樂且高漲。

戴維斯舉辦的沙灘舞會隨後更吸引了省內其他城市、新南威爾士省及塔斯馬尼亞等地民眾倣效。她表示，沙灘舞會令她放鬆思緒綳緊的大腦，又認為世界應有更多類似活動。