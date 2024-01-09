秘島如人間天堂 土生少女吸客觀光

大洋洲英國屬地皮特克恩島是世界上最偏遠島嶼之一，島上僅約50人居住，人口十分稀少。一名在島上土生土長的少女數年前在新西蘭上學及畢業後，因思鄉而重回島上生活。英國傳媒周日報道，她最近在社交平台分享島上悠然自得的生活，同時鼓勵人們前往當地體驗一番。

僅約50人居住 21歲的克里斯琴（Torika Christian）自幼生活在皮特克恩島上，在新西蘭讀完高中後，毅然選擇返回島上繼續生活。她表示，皮特克恩島僅長3.2公里，以及闊1.6公里，島上甚至沒有建設飛機跑道，僅得兩艘小船供居民出入島嶼。船隻每周四從小島開出並於周日返航，若居民不幸錯過班次，須要等待一周方能登島，然而船隻每3個月才會航行到新西蘭一趟，故有時等待時間或長達5周。儘管交通非常不便，卻能看到非常優美的風景，形容島嶼如同天堂般。

克里斯琴現時經營網店發展家族生意，另租出一間單人臥室小木屋及電單車，供來訪遊客玩樂，閒時亦會到政府機構做兼職、為貨船卸貨，收入雖少，卻足夠應付日常生活。她每天根據天氣環境，決定當日除工作外的其他行程，如捕魚及種花等。

島上目前僅有一間小雜貨店、旅遊辦公室、圖書館和健身室，還有一間醫療中心，其中設有牙科室、普通診症病房和X光機，而島上唯一的學校已關閉，兒童需離開島嶼前往外地接受教育。克里斯琴表示，在當地生活要學會維修水電、建築等技能才能生存，人們能體驗到真正的獨立。本報綜合報道