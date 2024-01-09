石川縣地震增至168死323人失蹤

截至上周六，以能登半島近海或能登地區為震源的地震已多達處500次，災民叫苦連天。在七尾市避難所暫避的一名77歲災民指，餘震不斷令人無法安心入睡。另一名37歲災民憶述，凌晨會被餘震震醒，整個避難所都在搖晃，已經無餘力思考該怎麼辦。珠洲市亦有災民稱，剛睡下就突然感受到地震而驚醒，沒有時間休息，「真是饒了我吧」。