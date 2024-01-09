石川縣地震增至168死323人失蹤
【本報綜合報道】日本石川縣能登半島上周一的黎克特制7.6級強震，截至昨日造成168人死亡，323人失蹤，565人受傷，部分災區周日起下雪，或會增加搜救難度。
下雪增搜救難度
石川縣珠洲市是重災區之一，當地早上9時前12小時累計降雪量9厘米，而七尾市最低氣溫只有攝氏零下2.4度；新潟縣湯澤町累計降雪量超過30厘米。當局指寒冷天氣會維持一段時間，呼籲災民做好保暖措施，大量積雪可能令建築物倒塌。
截至上周六，以能登半島近海或能登地區為震源的地震已多達處500次，災民叫苦連天。在七尾市避難所暫避的一名77歲災民指，餘震不斷令人無法安心入睡。另一名37歲災民憶述，凌晨會被餘震震醒，整個避難所都在搖晃，已經無餘力思考該怎麼辦。珠洲市亦有災民稱，剛睡下就突然感受到地震而驚醒，沒有時間休息，「真是饒了我吧」。
另外，日本國土地理院分析能登半島地震讓石川縣珠洲市到輪島市和志賀町的沿岸海底地區，出現85公里範圍的陸地，海岸線比以前向海邊凸出最多約200米。
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