新冠流感夾擊 西班牙意大利醫療告急

【本報綜合報道】英媒上周六報道，流感、新型冠狀病毒和呼吸道合胞病毒上月起歐洲流行，各國醫療系統難以承受大量患者湧入，當中以西班牙和意大利最為嚴重。法國、英國和德國的流感患者數量亦大幅增加，相信是聖誕節刺激人們頻繁往來，令病毒廣泛傳播。

西班牙去年12月下旬前一周有27%的人接受流感檢測後結果呈陽性，下一周卻增至近一半，不少80歲以上人士入院，加泰羅尼亞、巴倫西亞和穆爾西亞已強制要求民眾在醫療機構佩戴口罩，未來可能擴展到加利西亞。兒童感染呼吸道合胞病毒後，可能誘發感染細支氣管炎加重病情，導致一歲以下嬰兒住院數字亦劇增。

英法流感患者大增 意大利去年的最後兩周錄有200萬人感染流感、新型冠狀病毒或呼吸道合胞病毒，導致大量病人衝擊當地醫療系統，病床不足令部分病人滯留在急症室，未能轉移至病房；法國18個大區已有10個大區流行呼吸道疾病；英國目前仍在不斷新增病例，而當地官員卻警告仍未到達高峰。