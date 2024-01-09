馬航MH370失蹤 研究聲稱發現未搜索區域

新研究由兩位專家聯合完成，他們分別是前歐盟委員會航空專案官員和歐洲航天局研究員馬爾尚（Jean-Luc Marchand），以及前法國空軍飛行員及民航機機長布萊利（Patrick Blelly）。他們指出，新搜索區域是基於飛機被故意劫持並墜落深海而推斷，馬爾尚相信劫機行動是由一名經驗豐富的飛行員執行，期間MH370機艙減壓並進行軟迫降，減少機體分解時產生的碎片，避免殘骸被發現。

MH370事故中，搜索人員透過飛機和衞星之間的距離測量，確定7條同心圓弧線，並計算出飛機在圓弧上的大概位置，馬來西亞和澳洲當局推測飛機在第7弧線附近消失，但無法準確確認位置，而搜索工作一直集中在第7弧線附近的南印度洋區域。布萊利認為飛機沒有以高速「死亡螺旋」方式自由落體墜毀在印度洋的第7弧線區域，可能是在最後下降時軟着陸到海洋，因此落點應向南移幾百公里，而撞擊區深度約4,000米，位於斷嶺以南，相信殘骸就在該海域的海底高原。