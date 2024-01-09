甩門前3度航行亮警報 737 MAX 9禁飛長途

FAA指示停飛波音737 MAX 9客機。

須額外維修 FAA下令再停飛 美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機上周五在空中甩門後，美國聯邦航空局（FAA）翌日下令所有同型號客機停飛接受檢查。部分客機完成檢查後已復飛，但FAA後來又指示停飛客機，稱它們可能需要額外維修才能確保飛行安全。當局指，涉事客機在出事前3次飛行途中，機艙增壓警報燈都曾亮起，被勒令不可以飛長途旅程。

聯合航空取消230航班 阿拉斯加航空事後停飛旗下全部65架波音737 MAX 9，其中18架根據FAA指令完成檢查後一度復飛。公司周日發聲明指，收到FAA通知稱可能需要額外檢查工作，所以旗下的737 MAX 9機隊再次全面停飛直至與FAA確認所需的維護步驟，公司與FAA保持溝通。受737 MAX 9停飛影響，阿拉斯加航空周日取消170個航班，涉及約2.5萬名旅客。同樣擁有737 MAX 9機隊的聯合航空，當日取消230個航班。FAA表示，737 MAX 9會繼續停飛，直至局方認為它們是安全的。知情人士指，FAA與波音仍未就檢查準則達成共識，意味航空公司未收到檢查指引。FAA必須批准波音的檢查準則，涉事客機才能完成檢查並復飛。

波特蘭尋回機門殘骸 全國運輸安全委員會（NTSB）周日在波特蘭尋回飛脫的機門殘骸，由一名教師在寓所後院發現。事發時艙門飛脫後，機上有雜物被吸出機外，包括部分乘客的手機。有網民則在社交網「X」分享，在波特蘭公路旁發現一部相信屬於涉事航班AS 1282乘客的手機，手機處於飛行模式，仍有一半電量，打開了航班領取行李的通知書頁面。該名網民通知NTSB，工作人員到場後指出這是當局發現的第二部手機。

失壓致駕駛艙門被扯開 NTSB主席霍門迪（Jennifer Homendy）表示，甩門事件前該客機在前3次飛行時、機艙增壓警報燈均曾亮起，遭勒令不可以飛長途旅程，也不可以飛越海面。她又指事發時逃生機門飛脫的失壓導致駕駛室艙門打開，副機師的耳機也被扯至飛脫到客艙。

另外，涉事客機俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀和駕駛室對話紀錄儀已於周日送到實驗室讀取數據，但駕駛室對話紀錄儀在機門飛脫時的數據，因超過兩小時錄音時間，已被新數據覆蓋，因此沒有事發時的數據。她形容這是非常混亂的事件，駕駛室對話紀錄儀的斷路器並未拉動，技術團隊正處理。她又指，NTSB已推動延長駕駛室錄音時間至25小時，聯邦航空局（FAA）去年11月已發出建議增加錄音時數，但只適用於新製造飛機。本報綜合報道