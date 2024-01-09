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已故前日揆東京舊居起火
田中角榮曾任日本首相。
【本報綜合報道】日本已故前首相田中角榮位於東京文京區的故居於周一下午起火，現場濃煙密布，大批消防車到場灌救。
曾訪華正式建立外交關係
田中角榮於1972年7月7日就任日本首相，兩個月後、即1972年9月他正式訪問中國，與中方領導人會面，中日正式建立外交關係，雙方關係正常化。
田中角榮故居起火。
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