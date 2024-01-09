指控朝軍炮擊黃海 韓宣布 緩衝區不存在

韓軍指控朝軍一連3日在西部黃海海域實施炮擊，昨日宣布韓朝之間不再存在陸海緩衝區，韓軍將在陸上及海上邊界附近恢復火炮射擊演習。南韓第二、三顆軍事偵察衞星將分別於今年4月和11月，在美國佛羅里達州的卡納維拉爾角太空軍基地發射升空。衞星將搭載合成孔徑雷達，能不受天氣條件影響，詳細探測北韓動向。

指違反協議3600多次 南韓聯合參謀本部公報室長李成俊表示，北韓自2018年簽署《九一九韓朝軍事協議》以來，共3,600多次違反協議，上周五至周日向黃海發射近350枚炮彈，以行動證明緩衝區不再存在的事實。根據《軍事協議》，韓朝在西部和東部海域北方界線一帶劃設緩衝區，禁止射擊和機動訓練。同時，韓朝以軍事分界線為準，各把5公里寬的地區設為緩衝區，禁止射擊和團級以上部隊的野外機動訓練。對於韓軍會否在海上緩衝區定期射擊演習，李成俊指韓軍不會回應敵方在西北島嶼附近地區的軍事行動，將根據原有計劃實施射擊訓練。

南韓將再發射兩偵察衞星 北韓勞動黨中央委員會副部長金與正日前稱，朝軍上周六並沒有開炮，只是引爆了60次模擬130毫米口徑海岸炮爆開火的炸藥。李成俊駁斥金與正的說法自欺欺人，強調韓軍有能力分辨炮火聲音及爆炸聲，認為金與正的言論是為了挑起韓方內部矛盾。韓聯社引述韓軍消息人士指，朝軍上周六在開炮前後引爆兩輪炸藥，共計出現十多次。由於朝軍首次如此行動，相信是為了迷惑韓軍。消息人士透露，韓軍更捕捉到朝軍火箭彈的飛行軌迹。

與去年12月發射升空的偵察衞星一號一樣，南韓偵察衞星二號和三號由美國太空探索科技公司（SpaceX）研製的獵鷹9號火箭運載。兩顆偵察衞星主管研發機構為南韓國防科學研究所，南韓航空宇宙產業公司、韓華系統等航天企業均有參與。兩顆偵察衞星如果與搭載電子光學和紅外線設備的偵察衞星一號一起啟用，韓軍對北韓核導挑釁迹象、縱深地區戰略目標的監視力量將大幅提升，韓軍計劃到2025年把5夥偵察衞星送上太空。本報綜合報道