以軍加薩檢導彈生產設備 疑伊朗提供

【本報綜合報道】以色列國防軍周日稱，納哈爾旅士兵在加薩地帶北部發現用於生產精確導彈的技術設備，相信是伊朗向巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）提供。南韓國家情報院（國情院）翌日表示，有關哈馬斯使用北韓製武器的報道屬實。

在以色列軍事情報局及特種部隊配合下，納哈爾旅在加薩城達拉吉圖法地區發現一條長約100米地道，內有武器工廠。以軍指哈馬斯武裝分子在伊朗指導下，學會如何操作和製造精確部件與戰略武器，並獲得相關領域的技術知識。

以軍公布圖片，聲稱在地道內發現哈馬斯研製的火箭引擎和巡航導彈彈頭。而以軍聲稱於突擊地道期間，透過空中支援及近距離戰鬥擊斃多名哈馬斯武裝分子。

目前不清楚哈馬斯是否部署過精確導彈，還是處於研發階段。《以色列時報》指出，眾所周知哈馬斯已擁有反坦克導彈、小型近距離自殺式無人機、裝載爆炸物的改裝無人潛艇及肩托式防空導彈等，但沒有遠程制導導彈。

韓證實哈馬斯用朝製武器 另外，美媒近日指哈馬斯使用北韓製造武器，並公開有韓文標識的F7火箭推進榴彈信管（引爆裝置）零件圖片。南韓國情院昨日證實報道，並指圖中印有韓文標識的信管是F7火箭推進榴彈中間部分。國情院正就北韓提供哈馬斯武器的時期和援助規模搜集具體證據，但出於情報來源保護及外交關係的考慮，現階段不宜公開詳情。