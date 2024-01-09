以空襲加薩 半島電視台2記者亡

【本報綜合報道】巴勒斯坦加薩衞生部周日表示，以色列空襲造成兩名記者在加薩喪生，包括半島電視台阿拉伯語頻道的加薩採訪辦事處主任之子。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯傳媒辦公室發布聲明，譴責以軍為恐嚇和防止傳媒報道而犯下的這項極其惡劣的罪行。

加薩衞生部和醫護人員表示，半島電視台記者哈姆扎（Hamza Al-Dahdouh）和圖里亞（Mustafa Thuria）在乘車過程中遇難。哈姆扎的父親、加薩採訪辦事處主任瓦爾（Wael Al-Dahdouh）近期才在一場空襲中受傷；在此之前，瓦爾的妻子和兩個孩子在戰爭爆發最初數周的轟炸中喪生。半島電視台發表聲明，譴責以軍當天在加薩襲擊巴勒斯坦記者乘坐的汽車，造成兩名電視台記者死亡。

去年已有77傳媒人喪命 根據總部設於美國紐約的保護記者委員會，自去年10月7日以巴戰爭開打，截至去年12月31日為止，至少有77名記者和傳媒工作者遇襲身亡。在這些受害者中，有70名為巴勒斯坦人，4名為以色列人，另外3名為黎巴嫩人。