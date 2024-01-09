真主黨射導彈 以國北部基地受損

【本報綜合報道】以色列國防軍周日表示，以色列北部莫蘭空軍基地被黎巴嫩真主黨發射的反坦克導彈擊中，出現損毀。另一邊廂，以軍周日密集轟炸加薩地帶南部城市汗尤尼斯和拉法多個地區，至今造成82人死亡。

莫蘭空軍基地是以色列最重要的兩個基地之一，負責監控來自北部邊境的威脅。真主黨上周六向基地發射62枚導彈和火箭彈，報復以軍早前擊殺了身處黎巴嫩的巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯政治局副主席阿魯里。

黎巴嫩機場現反真主黨訊息 黎巴嫩國家通訊社指首都貝魯特機場周日遭遇網絡攻擊，客運大樓螢幕出現反黎巴嫩真主黨的訊息，敦促真主黨「別害國家捲入戰爭」。網攻針對機場出境和入境大堂螢幕，出現批評真主黨的訊息，寫道「（真主黨領袖）納斯魯拉（Hassan Nasrallah），如果你害國家捲入戰爭，沒有人會支持你」，還引述納斯魯拉指「我們不會為任何人戰鬥」，並附上象徵伊朗遜尼派武裝組織真主旅（Jundollah）的圖案。真主旅則否認發動網攻，表示那是「惡魔搞鬼」。