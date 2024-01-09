約旦河西岸 以警擊斃巴女童

【本報綜合報道】以色列警方周日在約旦河西岸一個路口對一輛疑似進行衝撞式攻擊的汽車開火，擊斃另一輛汽車內一名年幼巴勒斯坦女童。另外，以色列國防軍總參謀長哈列維表示，目前無法斷言以軍在加薩的行動會持續多久，但可以確定整個2024年都會在加薩作戰。

聲明指汽車欲撞警察故開槍 以色列邊境警察表示，涉事汽車在路口衝向邊檢站的兩名以色列人，他們因而對車內兩人開火，導致這名女童遭到擊斃。事發地點就在耶路撒冷外圍。以色列醫務人員表示，這名女童為3歲，巴勒斯坦新聞機構則指，她現年4歲。

以色列緊急救護服務機構表示，在現場對女童進行急救後宣告不治，但是沒有具體說明死因。醫務人員表示，事件造成一名以色列人輕傷。以色列警方聲明指，載有一男一女的汽車在耶路撒冷附近一個交叉路口停下，然後對邊境警察進行衝撞式攻擊，故警方射擊實彈回應。

以軍稱或與真主黨全面開戰 哈列維視察部署在西岸的以軍部隊時指，以軍正令黎巴嫩真主黨付出愈來愈沉重代價，強調以軍有義務讓以色列北部的居民安全回到家園，因此將繼續向真主黨施加軍事壓力，甚至與真主黨全面開戰。