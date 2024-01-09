斥奧斯汀玩忽職守 特朗普促解職

共和黨要求交代更多過程

特朗普表示，奧斯汀應該因不當專業行為和玩忽職守而立即被解僱，他已經失蹤一周，包括他的上司拜登在內，沒有人知道他在哪裏。特朗普批評奧斯汀表現差劣，尤其是美軍災難性地撤出阿富汗，他一早就應該與前參謀長聯席會議主席米利一同被炒。彭斯受訪時指，希望奧斯汀盡快康復，但美國人有權知道奧斯汀的醫療情況，他的做法是玩忽職守。