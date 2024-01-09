斥奧斯汀玩忽職守 特朗普促解職
【本報綜合報道】美國防長奧斯汀秘密入院一事引來共和黨人猛烈抨擊，前總統特朗普周日在自家社交平台Truth Social發文，直指奧斯汀應立即解職。前副總統彭斯亦稱，奧斯汀的狀況欠缺透明度是完全不可接受。
共和黨要求交代更多過程
特朗普表示，奧斯汀應該因不當專業行為和玩忽職守而立即被解僱，他已經失蹤一周，包括他的上司拜登在內，沒有人知道他在哪裏。特朗普批評奧斯汀表現差劣，尤其是美軍災難性地撤出阿富汗，他一早就應該與前參謀長聯席會議主席米利一同被炒。彭斯受訪時指，希望奧斯汀盡快康復，但美國人有權知道奧斯汀的醫療情況，他的做法是玩忽職守。
在國會，參議院軍事委員會首席共和黨成員威克（Roger Wicker）強調國防部故意隱瞞奧斯汀的醫療狀況是不可接受。
眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）與共和黨籍成員史密斯（Adam Smith）發表聯合聲明，關注拜登政府如何處理奧斯汀入院一事，要求其交代更多決策的過程，並指出至今都不知道奧斯汀到底接受甚麼醫療程序、導致甚麼併發症、奧斯汀目前的健康狀況，以及為何延誤通知總統和國會。
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