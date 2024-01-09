國防部遲通知 惹拜登不滿 美防長入院恐有人丟官

美國防長奧斯汀隱瞞入院風波愈演愈烈，惟至今仍未公布他接受甚麼療程。五角大樓官員周日解畫，顯示奧斯汀上月22日接受醫療程序後翌日出院，但至元旦日又因劇烈疼痛而需留醫深切治療部（ICU），不但總統拜登未有第一時間獲得消息，連奧斯汀的副手、副防長希克斯也被蒙在鼓裏。美媒指拜登對事件感到憤怒，當局將審視事件，有人可能會丟官。

仍留醫深切治療部 遙距指導 國防部發言人賴德周日才交代奧斯汀的入院時間線，指後者在元旦日因劇烈疼痛進入馬里蘭州貝塞斯達沃爾特里德國家軍方醫院，留醫深切治療部。賴德表示，奧斯汀入住深切治療部是因為他的醫療需要，確保他能即時就醫，之後因考慮到醫院空間和私隱問題，他繼續留在深切治療部。他康復進度良好，未知何時可出院，他已聽取國防部運作匯報及指導團隊，持續監控國防部在全球的日常行動。

奧斯汀入住深切治療部時，希克斯正於波多黎各休假。希克斯1月2日開始承擔奧斯汀部分工作，但直至1月4日，她才獲告知奧斯汀自1月1日起已經入院。賴德辯稱，國防部幕僚長馬格薩門（Kelly Magsamen）因流感病倒，指導致五角大樓未能及時向副防長希克斯和白宮通報，但最終在1月4日通知希克斯與國家安全顧問沙利文。

美媒引述消息指，參謀長聯席會議主席布朗於2日接獲奧斯汀住院的消息，但因為他是奧斯汀的下屬顧問，他沒有責任通知白宮。奧斯汀上周六已與拜登通電話，白宮形容是「溫暖的對話」，拜登完全信任奧斯汀，惟知情美國官員指白宮對被蒙在鼓裏感憤怒。正出訪中東斡旋以巴戰事的美國國務卿布林肯，被問及此事時指自己也不知奧斯汀住院，二人曾於他入院前通電話。

認處理拙劣 奧斯汀無意辭職 美國防長是美國國家安全體系二號人物，僅次於作為三軍總司令的總統，需隨時在陣應對任何國安危機。希克斯不知道奧斯汀入院一事，令外界質疑為何連美國高級國安官員及白宮亦被蒙在鼓裏。有報道引述相關人士透露，奧斯汀團隊都認為今次處理手法不可接受，但奧斯汀無意辭職。本報綜合報道

國防部幕僚長因流感病倒，導致未能及時向白宮（圖）通報。 五角大樓官員就事件解畫。 希克斯