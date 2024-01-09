假鑽戒抵押 兩男一入獄一緩刑
【本報綜合報道】江蘇省揚州市多位金舖東主最近收到抵押的假鑽戒，失去共26,050元（人民幣‧下同，約2.9萬港元）款項，兩名男騙徒其後落網。揚州市江都區人民法院近日就案件宣判，判被告有期徒刑6個月緩刑一年，至有期徒刑10個月不等，並處罰金2,000元（約2,200港元）至4,000元（約4,399港元）不等。
多間回收店中招
案情指，兩名男子事發早前抵達江都區一家金銀回收店，拿出一枚鑽石戒指，聲稱因急需用錢要求抵押3,000元（約3,299港元），並暫時把鑽戒放在店裏，過幾天來贖回。店主劉先生拿起鑽戒端詳卻發現鑽石成色不對，加上兩名男子不停催促，神色緊張，於是報警求助。調查發現，被告王×等人駕車從湖北省來到江蘇省常州市、江陰市、南京市、揚州市等地，利用金銀回收店店主缺少甄別真偽的專業技能而行騙。
法官提醒珠寶首飾店、金銀回收店等與貴金屬交易直接相關的行業，收購金屬制品等貴重物品時，應配備專業檢測儀器，通過儀器快速對鑽石及貴金屬的真假鑑別。
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