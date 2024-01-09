重慶女掠已故男友110萬 法院判須歸還

辯稱與事實婚姻沒分別

61歲的黃×早年與前妻離異之後沒有再婚，自2000年開始與女友楊××以夫妻名義長期同居，至前年因病突然離世，留下汽車、銀行存款等價值百餘萬元的遺產，但沒有任何遺囑。楊××在黃×去世第二天起，便開始用手機將黃×的銀行存款分多次轉走。她認為，自己與黃×具有婚姻目的和共同生活的形式，且存在公開穩定的夫妻身份長達20餘年，從本質上已經與事實婚姻沒有任何區別，而且兩人共同經營畫廊並獲得收益。