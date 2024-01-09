深圳歡樂谷過山車意外 3部門12人員問責

螺栓近斷裂 煞車失靈傷28人 廣東省深圳市知名主題樂園深圳歡樂谷，去年10月27日發生過山車車卡追撞事故。內媒昨日報道，調查報告出爐，顯示事故造成28人受傷，其中3人重傷，直接經濟損失397.5萬元人民幣（約441萬港元）。其中3個責任單位及9名公職人員因監管不力等原因被追責問責。

市政府事故調查小組近日公布調查報告，指今次事故是一宗因企業安全主體責任落實不到位、事故設備維護不善等原因造成的一般特種設備責任事故。調查組公布事發原因，指過山車發射區的渦流制動板後螺栓在事發前已近乎斷裂，在抬升過山車時產生較大橫向偏移，與前進的1號車永磁體發生刮碰又進一步增大偏移程度。1號車未能越過軌道最高點，在重力作用下倒退，造成過山車煞車功能失效，與後方月台上的2號車發生碰撞，導致事故發生。

3人移送司法機構 調查組認為，深圳市市場監督管理局南山監管局、南山區文化廣電旅遊體育局和沙河街道辦事處對此事均負有責任。調查組對12名責任人員和相關責任單位提出處理建議，其中對3人移送司法機關處理，包括深圳歡樂谷副總經理羅××、設備部維修室經理劉××以及潤昌公司項目技術負責人周××。

全市展開專案整治 深圳市紀檢監察機關另對多名官員追責問責，其中深圳市市場監督管理局南山監管局局長、一級高級主辦鄭鏡雄，因落實特種設備安全風險防範和安全隱患整治領導責任不到位，被責令作出書面檢查。當局要求加強企業責任落實，提升設備質量安全，嚴格履行監管職責，深入開展專案整治和消除隱患，提升應急處置能力，及廣泛開展宣傳教育等。本報綜合報道