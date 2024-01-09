指陳其邁縱容縱火 女網民維持無罪

【本報綜合報道】台灣高雄鹽埕區城中城大樓2021年發生火災，造成46人喪命。一名女子其後在網上發文，點名城中城大火是市長陳其邁縱容開發商縱火，被陳其邁陣營提告。高雄地院以「選民有質疑權利」等理由判女網民無罪，經檢方上訴，高雄高分院維持原判。

城中城大火奪46命 傅姓女子在前年九合一大選前兩個月發文稱：「笑死，高雄一堆浮屍，陳雞邁視而不見，城中城縱容建商縱火，燒死幾十人，假裝不知道，因為都是共犯結構吧？」檢方認為城中城大火針對市府疏失部分已經簽結，傅女未經查證，發表言論不實，已有意圖使人不當選意圖，偵結依違反選罷法將她起訴。

高雄高分院合議庭認為，檢方查無不法事簽結後仍有受災戶不滿，還有高雄市議員召開記者會質疑簽結原因，可見調查結果社會仍有反對意見，並不屬於「不可質疑的結論」，又指傅女是依據新聞報道，推論、質疑陳其邁對於城中城大火涉有相關責任，才發表相關言論，發言尚有一定事實根據，未脫離合理評論範疇，因此不具虛構事實的真正惡意。

陳其邁