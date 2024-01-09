台男赴美留學 無視徵兵判緩刑
【本報綜合報道】台灣台北市一名男子早前赴美國留學，期間收到替代役徵集令卻未按時報到，遭台北地檢署依《妨害兵役治罪條例》起訴。台北地院依妨害役男徵兵處理罪，判處男子4個月徒刑，緩刑2年，並應於判決確定日6個月內，向公庫支付8萬元新台幣（約2萬港元）。
已獲美公民資格
葉姓男子30歲出境，其住處所屬之區公所於2019年曾寄發役男徵兵檢查通知書，催告他返台履行兵役義務，並送達其父住處。區公所去年5月再次寄送役男徵兵檢查通知書，安排葉男應至醫院參加役男徵兵檢查，但他屆期仍未返台。葉男父親辯稱，收到通知書時已明確告知兒子，但他當時已符合取得美國公民資格，為此希望能延緩徵兵處理，兒子後來已正式取得美國公民資格，並於當地就業，隨即向公司申請今年3月返台服兵役。
台北地院認為，葉男明知役齡男子皆有依法服兵役之義務，但仍長期滯留美國，導致未能接受徵兵處理，破壞兵役制度公平性，另考量其坦承犯行，兼衡並無前科犯罪紀錄、為就業關係無法及時返台接受徵兵等情狀，最終作出上述判決。
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