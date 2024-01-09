台男赴美留學 無視徵兵判緩刑

已獲美公民資格

葉姓男子30歲出境，其住處所屬之區公所於2019年曾寄發役男徵兵檢查通知書，催告他返台履行兵役義務，並送達其父住處。區公所去年5月再次寄送役男徵兵檢查通知書，安排葉男應至醫院參加役男徵兵檢查，但他屆期仍未返台。葉男父親辯稱，收到通知書時已明確告知兒子，但他當時已符合取得美國公民資格，為此希望能延緩徵兵處理，兒子後來已正式取得美國公民資格，並於當地就業，隨即向公司申請今年3月返台服兵役。