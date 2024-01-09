解放軍13架次機艦3氣球逼近台
【本報綜合報道】台灣國防部昨日公布，偵獲解放軍13架次艦機持續在台海周邊活動，再有3個大陸空飄氣球逾越台海中線。解放軍陸軍、海軍和空軍航空兵部隊近日分別組織新年度首飛訓練，其中東部戰區周日發布訓練照片。
至昨日清晨6時前24小時內，台方偵獲解放軍軍機9架次和軍艦4艘次在台海周邊活動，其中一架次運8反潛機進入台西南空域。3個大陸空飄氣球分別現身基隆西方103海里、基隆西北方85海里和屏東西方114海里，飛行高度介乎1.8萬至2.4萬呎，持續向東飄行，各自在不足一小時至逾3小時後消失。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對。
東部戰區多項目訓練
東部戰區某艦載航空兵團日前以基礎訓練為主要內容，組織展開編隊飛行、野外機動及模擬特情處置等課目訓練。海軍某支隊另組織艦艇編隊赴某海域，開展連續跨晝夜實戰化訓練，官兵圍繞多個重難點科目開展專攻精練，提升作戰能力。空軍航空兵某師組織多機場、多機型、多課目跨晝夜飛行訓練，多款轟炸機升空，飛至目標空域執行任務。
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