解放軍13架次機艦3氣球逼近台

至昨日清晨6時前24小時內，台方偵獲解放軍軍機9架次和軍艦4艘次在台海周邊活動，其中一架次運8反潛機進入台西南空域。3個大陸空飄氣球分別現身基隆西方103海里、基隆西北方85海里和屏東西方114海里，飛行高度介乎1.8萬至2.4萬呎，持續向東飄行，各自在不足一小時至逾3小時後消失。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對。