與蔡英文對話錄音流出 立委指被修改

羅致政

【本報綜合報道】台灣周日爆出疑似民進黨立委羅致政與總統蔡英文的41分鐘談話錄音檔，內容從消災解厄談到黨內人事，提及外長吳釗燮用人打亂原有升遷制度，還用了很多藍營的人。羅致政急澄清指錄音檔經過變造，批評是境外介選操作，已請律師追訴。總統府回應則指，以羅的說明為主。

談及外長用人打亂升遷 涉事錄音檔顯示，疑似羅致政的男聲稱吳釗燮用人方面有狀況，打亂外交部升遷制度，有人一年半就從專門委員升為副司長再到司長，引發內部不滿；吳又將台北市議員趙怡翔送去當駐美副代表，結果被蔡英文攔下來。

男聲又稱，吳用了很多藍營和北美系統的人，點名當時為北美司長、現為歐洲司長的姚金祥是國民黨籍前駐美代表金溥聰的人。

據報道，趙怡翔2018年傳出要以外長辦公室主任身份外派擔任駐美副代表，吳釗燮翌年1月曾證實此事，不過最終沒做這決定，期間一直與時任駐美代表高碩泰及蔡英文討論，最終趙出任駐美代表處一等諮議兼政治組長。趙回應稱，羅已清楚說明錄音是變造甚至偽造，認為選舉階段看到類似變造、跟拍和偷錄都不是選舉的良好示範，因此沒需要去聽，他也不清楚檔案內容。

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